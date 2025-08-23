Desarrollo a la Comunidad abrirá una sede descentralizada en el barrio 1º de Mayo

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del municipio de San Pedro inaugurará una nueva sede en el barrio 1° de Mayo, con el objetivo de descentralizar la atención y acercar sus servicios a los vecinos de la zona.

La nueva oficina, ubicada en Benefactoras Sampedrinas 1097, comenzará a funcionar a partir del 1 de septiembre, con un horario de atención de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

El Secretario Walter Sánchez, recorrió las instalaciones y destacó que este nuevo espacio permitirá dar respuesta a las necesidades de las familias de los barrios 1° de Mayo, Hermano Indio, Las Malvinas, 2 de Abril, Canaletas, 49 Viviendas y Bajada Coronato.

Con esta apertura, se busca evitar que los vecinos tengan que trasladarse hasta la sede central de la secretaría o al Centro Integrador Comunitario (CIC), facilitando el acceso a los servicios municipales.

Además de la atención matutina, la nueva sede servirá como base para los programas "Barrio Adentro" y "Operadores de Calle", lo que permitirá ampliar la presencia municipal en la zona durante la tarde.