Derivan en helicóptero sanitario a la niña gravemente herida durante el choque en el que murió su abuela

El dispositivo de seguridad, del que participan Policía, Bomberos Voluntarios y el SAME, fue montado en los terrenos de Papel Prensa, sitos en Salta y Beaumont.

De acuerdo a lo informado por Fabio Giovanettoni, Director de Defensa Civil, la paciente será derivada por vía aérea hasta un helipuerto, desde donde una ambulancia la trasladará al Hospital Güemes.

La pequeña sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica y se encuentra en estado crítico.

El vehículo en el que viajaba, un Citröen C3, chocó con la parte trasera de un camión. La abuela de la niña, Silvia Karina del Valle, de 55 años, murió en el acto.

El conductor del automóvil, Jorge Armando Oviedo, de 65 años (esposo de la víctima fatal), permanece internado en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" junto a otros dos nietos de 9 y 10 años.

Un cuarto ocupante del asiento trasero, de 8 años, fue trasladado al Hospital San José de Pergamino en donde es asistido por un traumatismo de cráneo.



