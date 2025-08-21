Demoran a un hombre con elementos robados y se investiga su procedencia

Un hombre de 28 años fue demorado esta madrugada en la vía pública con varios objetos de los que no pudo acreditar su propiedad, por lo que se investiga si son producto de un ilícito. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dávila y Hermano Indio.

Según informaron fuentes policiales, el personal que realizaba un operativo de rutina interceptó al joven y le secuestró un horno eléctrico marca Standard Electric, un reloj de pared y un balde de cuatro kilos de pintura en polvo Tersuave.

Debido a que el demorado no pudo justificar la tenencia de los elementos, fue trasladado a la comisaría para continuar con las averiguaciones. La fiscalía de turno interviene en el caso para intentar identificar al posible damnificado y determinar la procedencia de los objetos.



