Delincuente de Moreno con pedido de captura fue detenido en San Pedro en un auto sin patente

Inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro y efectivos policiales sorprendieron en San Pedro a un delincuente oriundo de Moreno.

Durante uno de los recorridos de rutina, los agentes advirtieron que un automóvil Fiat Siena negro circulaba a alta velocidad, provocando ruidos molestos con música a alto volumen y no llevaba colocada la chapa patente trasera.

Detenido y esposado, fue trasladado a la Comisaría local, en donde quedó a disposición de la Justicia. El vehículo, en tanto, fue incautado.



Al pararlo para su identificación, comprobaron que uno de los ocupantes era un hombre oriundo de Moreno que presentaba pedido de captura por un hecho de robo.