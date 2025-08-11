Delincuente de Moreno con pedido de captura fue detenido en San Pedro en un auto sin patente

El próximo jueves 21 de agosto, la provincia de Buenos Aires dará inicio a las capacitaciones presenciales destinadas a los ciudadanos y ciudadanas que han sido designados para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones del 7 de septiembre. En estos comicios se renovarán cargos legislativos a nivel provincial y municipal. La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre. Su objetivo es ofrecer una alternativa o complemento a la modalidad virtual de capacitación, permitiendo que las autoridades de mesa elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro y efectivos policiales sorprendieron en San Pedro a un delincuente oriundo de Moreno.
Durante uno de los recorridos de rutina, los agentes advirtieron que un automóvil Fiat Siena negro circulaba a alta velocidad, provocando ruidos molestos con música a alto volumen y no llevaba colocada la chapa patente trasera.
Al pararlo para su identificación, comprobaron que uno de los ocupantes era un hombre oriundo de Moreno que presentaba pedido de captura por un hecho de robo.
Detenido y esposado, fue trasladado a la Comisaría local, en donde quedó a disposición de la Justicia. El vehículo, en tanto, fue incautado.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones