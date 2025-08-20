Damián Mosquera se comprometió a donar el 100% de su salario si es electo

El precandidato a concejal por la lista Nuevos Aires, Damián Mosquera, anunció este martes que donará la totalidad de su sueldo en caso de resultar electo en los comicios del próximo 7 de septiembre. El dinero será destinado a un fondo para financiar iniciativas educativas, culturales, ambientales y sociales en la ciudad.

El anuncio fue difundido a través de videos en las redes sociales, donde Mosquera argumentó su decisión con la frase: “No vine por un cargo, vine a hacerme cargo. Si queremos un San Pedro distinto, hay que empezar por el ejemplo”.

Según detalló el precandidato, el salario que perciba como concejal se utilizará para crear un sistema de becas destinado a estudiantes con buen desempeño, con un enfoque particular en escuelas rurales y especiales. Asimismo, los fondos se dirigirán a proyectos culturales en los barrios y a distintas acciones de protección del medio ambiente.

Mosquera también indicó que se otorgarán subvenciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) de la comunidad que trabajen en áreas clave para el desarrollo local.

“Esto no es un gesto simbólico. Es una forma de devolverle valor a la política: con hechos, no con privilegios”, subrayó el precandidato, en un mensaje que busca diferenciarse de la política tradicional.

Desde el espacio Nuevos Aires, que lo postula, destacaron que la propuesta de Mosquera forma parte de una "visión de transformación institucional y política" que promueve la cercanía con los vecinos, la participación ciudadana y una vocación de servicio despojada de intereses personales.