Cuatro detenidos por tenencia de estupefacientes

En el marco de los operativos de control que la policía local lleva a cabo en la ciudad, cuatro personas fueron aprehendidas en las últimas horas por tenencia de sustancias prohibidas. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del distrito.

En el primer caso, en las inmediaciones de la calle Las Provincias y Simonino, fue interceptado un hombre de 23 años con envoltorios de marihuana. Poco después, en la calle Javier Rivero al 1500, otro joven de 22 años fue detenido en posesión de bochas de clorhidrato de cocaína.

Un tercer procedimiento, en la intersección de Almafuerte y Maino, derivó en la identificación y posterior aprehensión de un hombre de 39 años que transportaba flores de marihuana. Finalmente, el cuarto caso se registró en la calle 11 de Septiembre y Bozzano, donde un individuo fue sorprendido con varios envoltorios de marihuana.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción en turno, imputados por "Infracción a la Ley de drogas 23.737".