Cuatreros a caballo robaron y faenaron vacas en un campo cercano a Villa Sarita (Video)

La Fiesta Popular Sampedrina concluyó este domingo tras tres días de celebraciones en el Paseo Público Municipal. Organizada por la Municipalidad de San Pedro, la propuesta de entrada libre y gratuita atrajo a vecinos y turistas que disfrutaron de un fin de semana lleno de actividades. Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer un paseo con música en vivo, un patio gastronómico con asador criollo, una feria de emprendedores y artesanos, y diversas propuestas culturales. La jornada del sábado incluyó una exposición de autos antiguos que se realizó en el marco del Día de las Infancias.
Un nuevo caso de abigeato se registró en las últimas horas en la zona rural de San Pedro. Cuatro delincuentes, que se movilizaban a caballo, robaron varias vacas de un campo ubicado en las proximidades del paraje Villa Sarita, cerca de la ruta 191.
Según se informó, los cuatreros trasladaron a los animales a los corrales de un vecino, donde los mataron. Tras la faena, se llevaron los cuartos y las paletas de los vacunos, dejando en el lugar el resto de la res.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, y está siendo investigado por la policía rural, que busca identificar y capturar a los responsables del robo.
