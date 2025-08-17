Cuatreros a caballo robaron y faenaron vacas en un campo cercano a Villa Sarita (Video)

Un nuevo caso de abigeato se registró en las últimas horas en la zona rural de San Pedro. Cuatro delincuentes, que se movilizaban a caballo, robaron varias vacas de un campo ubicado en las proximidades del paraje Villa Sarita, cerca de la ruta 191.

Según se informó, los cuatreros trasladaron a los animales a los corrales de un vecino, donde los mataron. Tras la faena, se llevaron los cuartos y las paletas de los vacunos, dejando en el lugar el resto de la res.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, y está siendo investigado por la policía rural, que busca identificar y capturar a los responsables del robo.