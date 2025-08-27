Cruce en el HCD: Rivas cuestiona que archivaron sin debate sus proyectos sobre elección de delegados y fondo de bacheo

El concejal Martín Rivas, del bloque, criticó a sus pares tras el rechazo de dos de sus proyectos de comunicación en el marco de la reunión de Labor Legislativa previa a la sesión de mañana. Rivas calificó la decisión de "cobardía de la política sampedrina" por no querer debatir propuestas que, según él, buscan dar un mensaje claro a la sociedad.

En un comunicado, Rivas detalló que los bloques de Fuerza Patria, UCR, LLA y la concejal Capelletti decidieron enviar a archivo, sin debate, las comunicaciones que proponían respaldar la elección de Delegados en cada localidad y crear un Fondo Especial de Bacheo con parte de los haberes de los concejales.

El edil explicó que, si bien los proyectos de ordenanza correspondientes a estas iniciativas sí pasaron a comisión para su tratamiento, las comunicaciones, que buscaban "dar un guiño y un mensaje de compromiso inmediato desde el Concejo Deliberante", fueron rechazadas sin discusión.

"Ese silencio habla por sí solo. Se esconden detrás de maniobras para no dar la cara", afirmó Rivas, y agregó que los concejales "prefieren que la política siga mirando para otro lado, en lugar de animarse a acompañar iniciativas que piden los vecinos todos los días".

Rivas concluyó su comunicado asegurando que continuará presentando propuestas para el debate público, manifestando que "San Pedro necesita coraje, no cobardía política". La única bancada que, según el comunicado, aceptó la votación de las comunicaciones fue la de Vecinos de San Pedro, encabezada por Mauro de Rosa.