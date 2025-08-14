Cronograma definido para los Juegos Bonaerenses de Adultos Mayores

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó el cronograma oficial de la Competencia Regional de los Juegos Bonaerenses 2025 para Adultos Mayores. La etapa regional se llevará a cabo en diversas localidades de la zona, fomentando la participación, el encuentro y el fortalecimiento de lazos comunitarios.
La competencia incluirá una amplia gama de disciplinas deportivas y recreativas, distribuidas en diferentes fechas y sedes:
19 de agosto, Salto: Caminata.
20 de agosto, Baradero: Pádel y Pesca.
29 de agosto, Rojas: Ajedrez, Damas, Burako, Chinchón, Escoba, Mus, Truco, Lotería, Sapo, Taba, Bochas (Inter-generación), Orientación y Fútbol tenis.
1 de septiembre, Pergamino: Tenis.
10 de septiembre, Colón: Coreografía y Tejo (todas las categorías).
12 de septiembre, San Nicolás: Bochas (Masculino) y Pentatlón.
24 de septiembre, Pergamino: Tenis de mesa.
25 de septiembre, Pergamino: Natación.