Crearán un registro municipal de pescadores artesanales

El bloque de concejales deelevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que ingresó en la última sesión, para crear un. La iniciativa busca formalizar y fortalecer la actividad pesquera en el partido, garantizando su sustentabilidad y una mejor gestión ante las autoridades provinciales.

Según el proyecto, la pesca artesanal es una "fuente de empleo, desarrollo económico y sustento para numerosas familias" de San Pedro, tal como lo reconoció la Ordenanza N° 6186. Sin embargo, la falta de un marco normativo adecuado ha generado "condiciones de informalidad y vulnerabilidad en el sector".

Entre los principales objetivos del registro, el texto destaca la necesidad dela actividad para facilitar su gestión. Además, se busca, ya que la ley N° 11.477 no contempla la realidad de la pesca fluvial en la costa bonaerense.

La inscripción en el registro sería obligatoria para toda persona o agrupación que realice pesca artesanal en el municipio. Los requisitos incluyen acreditar una residencia mínima de dos años en San Pedro y no superar un límite anual de extracción de 20.000 kilos. El proyecto enfatiza que esta inscripción es solo para reconocimiento y gestión a nivel municipal, y no otorga un permiso de pesca provincial.

El proyecto propone que eldesigne al área responsable de la administración del registro y que se establezcan mecanismos para su implementación con la participación activa de los pescadores y sus organizaciones representativas.



