Cortes de luz programados en San Pedro por tareas de mantenimiento

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos (COOPSER) de San Pedro informó que el próximose realizarán cortes programados de energía eléctrica en varias zonas del partido, debido a tareas de mantenimiento anual que llevará a cabo la empresa

Los trabajos se realizarán sobre la línea de alta tensión de 132 kV que une San Pedro con Papel Prensa.

Los cortes afectarán a la zona urbana y rural en diferentes franjas horarias a lo largo del día. Se aclara que, en caso de condiciones meteorológicas adversas, las tareas se reprogramarán.





De 07:00 a 09:00 y de 12:00 a 14:30 hs: Alimentador 1: Afecta a la zona urbana y rural, hasta el Camino Aeroclub, Villa Jardín y C. Debok. Alimentador 3 y 10: Afectan a la zona urbana. Alimentador 212: Afecta a Río Tala y la Ruta 9, desde la Ruta 191 hasta Río Tala.

De 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 17:00 hs: Alimentador 4: Incluye la zona urbana y rural, desde Lucio Mansilla hasta el Callejón Guzzo. Alimentador 5 y 8: Afectan a la zona urbana.

Horarios específicos: Alimentador 6 (12:00 a 14:30 hs): Afecta la zona urbana y rural, incluyendo la entrada a Papel Prensa, Bajo Campodónico y el Barrio Los Cazadores. Alimentador 211 (09:30 a 12:00 hs): Afecta a las localidades de Castro y Obligado, así como a la Ruta 9 desde la Ruta 191 hasta Castro. Alimentador 213 (12:00 a 14:30 hs): Afecta a Doyle, Santa Lucía y la Ruta 191, desde la Ruta 9 hasta Santa Lucía. Alimentador 214 (14:30 a 16:00 hs): Afecta a la Ruta 1001, desde la ex Ruta 9 hasta el área de la balanza y estaciones de servicio.



Excepciones y recomendaciones

COOPSER informó que los alimentadores 2 y 7, que suministran energía a zonas vitales como el Hospital Emilio Ruffa, el Hospital Sadiv y el Sanatorio Coopser, no se verán afectados y las áreas adyacentes tampoco tendrán interrupciones en el servicio.

Además, se recuerda a la población que no se realizan comunicaciones ni se solicitan datos a través de mensajes o llamadas telefónicas para avisar sobre estos cortes. Las empresas y grandes consumidores ya han sido notificados de forma individual.





Diagrama de zonas: