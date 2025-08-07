Corte programado de energía eléctrica para este viernes

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) informó hoy sobre un corte programado de energía eléctrica que se realizará este viernes 8 de agosto. La interrupción del servicio se debe a tareas de mantenimiento en la línea de Media Tensión.

Las zonas afectadas por este corte serán el Fonavi 1 y 2, y las calles Mitre, Bottaro, N. de Torres y Bozzano.

El horario estimado para la interrupción del suministro será de 08:00 a 09:00 horas.

COOPSER comunicó que, en caso de presentarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados. La entidad agradeció la comprensión y colaboración de sus socios ante las molestias que pueda ocasionar esta medida necesaria para el mantenimiento de la red.