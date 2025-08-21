Copa País: San Pedro espera por el representante de Cuyo para los cuartos de final

El seleccionado de San Pedro, campeón de la Región Pampeana Norte, espera por su rival para los cuartos de final de la Copa País.

El combinado dirigido por Andrés Franzoia se enfrentará al ganador de la Región Cuyo, que aún se encuentra en etapa de definiciones. El seleccionado de la Liga Albardón/Angaco (San Juan) ya está clasificado, y espera por el cruce entre Villa Mercedes (San Luis) y General Alvear (Mendoza).

El partido de ida será el 24 de septiembre en Cuyo, y la vuelta, que definirá uno de los semifinalistas a nivel nacional, está fechado para el 1º de octubre y se disputará en San Pedro.