Copa PAIS: San Pedro derrotó a Chacabuco en la primera final de la Región

La selección de San Pedro dio un paso importante hacia la consagración en la Copa País al derrotar 2-0 a su par de Chacabuco en el partido de ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Municipal General Don José de San Martín de San Pedro, bajo el arbitraje de Franco Ezequiel Campos, asistido por Felipe Monserrat e Ignacio González, todos de la Liga de Totoras.

El goleador Gastón Abaca abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, poniendo en ventaja al equipo local. Ya en el complemento, a los 17 minutos, Joaquín Biaín selló el 2-0 definitivo, dándole a San Pedro una importante ventaja de cara al partido de vuelta.

La victoria permite a San Pedro viajar a Chacabuco con una sólida diferencia, buscando cerrar la serie y consagrarse campeón regional de la Copa País.

La revancha se llevará a cabo el próximo miércoles 13, desde las 20.00, en el estadio Aldo Carena del Club 9 de Julio.











