Convocatoria de postulaciones para la “Orden del Convento” 2025

La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro, gestora del Museo Histórico “Fray José María Bottaro”, ha abierto la convocatoria para la distinción “Orden del Convento” en su edición 2025. Este reconocimiento busca destacar a personas o instituciones cuya labor trasciende el ámbito privado y tiene un impacto significativo en la comunidad.

El nombre de la distinción evoca el convento fundado por los franciscanos recoletos en 1748, que fue el origen del poblado y base de la actual ciudad. Con esta iniciativa, la Asociación no solo realiza un reconocimiento, sino que también fomenta la participación de la comunidad a través de sus diversas instituciones.

La convocatoria de 2025 permite a vecinos e instituciones intermedias del Partido de San Pedro postular a una persona (en vida) o institución (activa) que consideren merecedora de la distinción. Las propuestas deben ser enviadas antes del 31 de agosto, incluyendo la referencia de la persona o entidad y los antecedentes que justifican el reconocimiento. Las postulaciones pueden enviarse por correo electrónico a sanpedro.centrohistorico@gmail.com o presentarse en 9 de Julio 134.

Una Comisión Ad-Hoc designada por la Comisión Directiva analizará las propuestas y seleccionará una terna de nominados. Esta terna será difundida oficialmente el 10 de septiembre, fecha en la que se conmemora el aniversario del Museo Histórico “Fray José María Bottaro”, en un acto de entrega de nominaciones. Posteriormente, en una sesión especial, se realizará una votación directa entre los directivos presentes para elegir al ganador. El reconocimiento final de la “Orden del Convento” se entregará en un acto público.

ORDEN DEL CONVENTO

Lista de galardonados a la fecha

AÑO 2002 Abel R. Noceti / Médico/ BOMBEROS VOLUNTARIOS de San Pedro/ ANDAR Pro Rehabilitación

AÑO 2003 MUSEO PALEONTOLÓGICO “Fray Manuel de Torres”

AÑO 2004 BIBLIOTECA POPULAR “Rafael Obligado”

AÑO 2005 LALCEC Filial San Pedro

AÑO 2006 GRAVIDA Sede San Pedro

AÑO 2007 CRUZ ROJA ARGENTINA Filial San Pedro

AÑO 2008 SILVIO VELO Campeón mundial de fútbol para ciegos

AÑO 2009 SOCIEDAD ITALIANA de Unión y Benevolencia de San Pedro

AÑO 2010 SUSANA MARTÍNEZ SOLÉ Docente

AÑO 2011 ARMANDO SAMBUÑAQUE Telefonista

AÑO 2012 GRACIANO PENDUZZU Escritor y creador del ”Sueño del Tano”

AÑO 2013 SARA ECHEVERRÍA Docente

AÑO 2014 CARLOS R. CORBALÁN Sargento Retirado de la Policía

AÑO 2015 GUSTAVO CONFORTOLA Empresario

AÑO 2016 JULIA MCINERNY Investigadora de la colectividad irlandesa

AÑO 2017 MARÍA JOSEFINA DIAMANTE Profesora

AÑO 2018 SUSANA OROZ Gestora Cultural

AÑO 2019 JUAN JOSÉ D´ESTEFANO Artista plástico

AÑO 2020 PERSONAL DE LA SALUD del partido de San Pedro

AÑO 2021 FERNANDO BRAVO Comunicador

AÑO 2022 ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS de San Pedro

AÑO 2023 ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE GUERRA DE SAN PEDRO

AÑO 2024 CORO POLIFÓNICO “GUILLERMO FARABOLLINI”