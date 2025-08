Convocan a una "MaTEAda inclusiva" en Plaza Belgrano contra el veto a la ley de discapacidad

TGD Padres TEA San Pedro organizó para este jueves 7 una "mateada inclusiva" en la Plaza Belgrano, junto a otros colectivos de personas con discapacidad y jubilados, para repudiar el veto del Presidente de la Nación, Javier Milei, a la ley de emergencia en discapacidad.

La movilización, que comenzará a las 18 horas, tendrá como objetivo reclamar la ratificación de la norma, que ya había obtenido media sanción en el Congreso Nacional.

Laura Almirón, referente de TGD Padres TEA, se refirió al encuentro y a la lucha de la organización: "Cumplimos tres años de actividades, de logros y de luchas. ¿Quiénes van a reclamar por nuestros derechos si no somos nosotros?". Almirón explicó que la mateada se decidió para reunir a los distintos sectores afectados y reclamar de forma conjunta.

En un encendido discurso, Almirón se refirió directamente al veto presidencial y a la figura de Milei. "Decimos no al veto y sí al voto en general, por favor", sostuvo, y añadió: "Estoy escuchando que dicen que el Presidente es necio y le queda chica la palabra. No lo considero una persona ignorante, puede haber gente arrepentida, dolida, indignada, pero el Presidente no es un necio, es una mala persona, una muy mala persona".

La referente también hizo una reflexión sobre la moralidad de la decisión: "Hay que diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Nadie puede gozar del daño que le produce al otro con discapacidad, al adulto mayor, al otro que lo votó. No podés gozar de este daño". Finalmente, hizo un llamado a la sociedad, destacando la importancia de los valores: "Hay que educar a nuestros hijos con relación al bien, a los valores, porque la juventud no está perdida, todo lo contrario. Hay que ahondar sobre estos conceptos sociales".