Copa PAIS: San Pedro derrotó a Chacabuco en la primera final de la Región

  La selección de San Pedro dio un paso importante hacia la consagración en la Copa País al derrotar 2-0 a su par de Chacabuco en el partido de ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Norte.  El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Municipal General Don José de San Martín de San Pedro, bajo el arbitraje de Franco Ezequiel Campos, asistido por Felipe Monserrat e Ignacio González, todos de la Liga de Totoras.

Actividades recreativas y gratuitas por el Día de las Infancias

 


La Municipalidad, a través de sus diversas áreas, invita a todas las familias a participar de las celebraciones por el Día de las Infancias, con una propuesta de actividades recreativas y gratuitas que se extenderán por la ciudad y sus localidades durante dos fines de semana de agosto.

Las jornadas, diseñadas para el disfrute de niñas, niños y sus familias, contarán con juegos inflables, música, chocolatada y muchas sorpresas, en espacios públicos especialmente acondicionados para compartir y celebrar.

El cronograma de actividades se desarrollará de 14:00 a 17:00 horas en las siguientes fechas y lugares:

Sábado 16 de agosto

  • Pueblo Doyle: Nuestra Sra. de Luján e Islas Malvinas

Domingo 17 de agosto

  • Río Tala: Plaza de la Estación del Ferrocarril

  • Vuelta de Obligado: Centro Comunitario

  • Gobernador Castro: Predio Estación de Trenes

Sábado 23 de agosto

  • Santa Lucía: Plaza San Martín

  • Los Cazadores (Tosquera): Playón Municipal Marcelina Suárez

Domingo 24 de agosto

  • San Pedro: Paseo Público Municipal