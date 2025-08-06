Actividades recreativas y gratuitas por el Día de las Infancias

La Municipalidad, a través de sus diversas áreas, invita a todas las familias a participar de las celebraciones por el Día de las Infancias, con una propuesta de actividades recreativas y gratuitas que se extenderán por la ciudad y sus localidades durante dos fines de semana de agosto.

Las jornadas, diseñadas para el disfrute de niñas, niños y sus familias, contarán con juegos inflables, música, chocolatada y muchas sorpresas, en espacios públicos especialmente acondicionados para compartir y celebrar.

El cronograma de actividades se desarrollará de 14:00 a 17:00 horas en las siguientes fechas y lugares:

Sábado 16 de agosto

Pueblo Doyle: Nuestra Sra. de Luján e Islas Malvinas

Domingo 17 de agosto

Río Tala: Plaza de la Estación del Ferrocarril

Vuelta de Obligado: Centro Comunitario

Gobernador Castro: Predio Estación de Trenes

Sábado 23 de agosto

Santa Lucía: Plaza San Martín

Los Cazadores (Tosquera): Playón Municipal Marcelina Suárez

Domingo 24 de agosto