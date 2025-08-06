Actividades recreativas y gratuitas por el Día de las Infancias

La selección de San Pedro dio un paso importante hacia la consagración en la Copa País al derrotar 2-0 a su par de Chacabuco en el partido de ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Norte. El encuentro se disputó este miércoles en el estadio Municipal General Don José de San Martín de San Pedro, bajo el arbitraje de Franco Ezequiel Campos, asistido por Felipe Monserrat e Ignacio González, todos de la Liga de Totoras.
La Municipalidad, a través de sus diversas áreas, invita a todas las familias a participar de las celebraciones por el Día de las Infancias, con una propuesta de actividades recreativas y gratuitas que se extenderán por la ciudad y sus localidades durante dos fines de semana de agosto.
Las jornadas, diseñadas para el disfrute de niñas, niños y sus familias, contarán con juegos inflables, música, chocolatada y muchas sorpresas, en espacios públicos especialmente acondicionados para compartir y celebrar.
El cronograma de actividades se desarrollará de 14:00 a 17:00 horas en las siguientes fechas y lugares:
Sábado 16 de agosto
Pueblo Doyle: Nuestra Sra. de Luján e Islas Malvinas
Domingo 17 de agosto
Río Tala: Plaza de la Estación del Ferrocarril
Vuelta de Obligado: Centro Comunitario
Gobernador Castro: Predio Estación de Trenes
Sábado 23 de agosto
Santa Lucía: Plaza San Martín
Los Cazadores (Tosquera): Playón Municipal Marcelina Suárez
Domingo 24 de agosto
San Pedro: Paseo Público Municipal
