Convocan a personas con Certificado de Discapacidad para retirar el Pase Libre Multimodal





La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de su Área de Discapacidad, informó que las personas que hayan tramitado el Pase Libre Multimodal con su Certificado Único de Discapacidad (CUD) entre enero y la fecha, deberán presentarse en la dependencia para completar el proceso de entrega.

La entrega del pase se realizará desde el martes 12 al jueves 14 de agosto, en el horario de 8:00 a 14:00. Los interesados deberán acercarse a la sede de la Secretaría, ubicada en la intersección de Rivadavia y Oliveira Cézar.

El Pase Libre Multimodal permite a las personas con discapacidad, y a sus acompañantes en los casos que corresponda, viajar gratuitamente en el transporte público de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca garantizar la accesibilidad y la inclusión de este sector de la población.



