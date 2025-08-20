Continúa la campaña de vacunación antirrábica

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro llevará a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos este viernes, con el objetivo de continuar con el cronograma de operativos de prevención en distintos barrios de la ciudad.

El equipo del Departamento Canino se instalará en el barrio Parque Mitre, donde atenderá en dos puntos. El primero será en la esquina de Frers y Humanes, en el horario de 9 a 10:30 horas. Posteriormente, se trasladarán a la intersección de Depietri y Dr. Rojas, donde la vacunación se realizará de 10:30 a 12 horas.

Las autoridades recordaron a los vecinos la importancia de llevar a sus mascotas de forma segura: los perros deben ir con collar, correa y bozal, y los gatos en un bolso o envueltos en una manta para evitar cualquier incidente.



