Continúa la campaña de vacunación antirrábica

Jubilados, familiares de niños con autismo y desempleados manifestaron en la plaza mientras el Congreso debatía los vetos
Jubilados, familiares de niños con autismo y desempleados manifestaron en la plaza mientras el Congreso debatía los vetos
El colectivo de Jubilados Autoconvocados de San Pedro "Cachi Scipioni" volvió a reunirse, como cada miércoles, en plaza Belgrano. En esta oportunidad estuvieron acompañados por familiares de niños con autismo y el nuevo espacio de desempleados y desocupados "La Javier Rivero".