Continúa el ciclo de charlas sobre la historia argentina del siglo XX

El próximo domingo 23 de agosto, la profesora Rosalía Lenguitti dará continuidad al ciclo de charlas sobre historia argentina, con un encuentro dedicado a los gobiernos radicales y los movimientos sociales de principios del siglo XX.

La cita, que es con entrada libre y gratuita, se realizará en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, de 17:30 a 19:00 horas. El tercer encuentro del ciclo, titulado “Los gobiernos radicales. Anarquismo, socialismo, luchas obreras. Parte II”, abordará el período histórico comprendido entre los años 1916 y 1930.

La propuesta, coordinada por Lenguitti, busca ofrecer un espacio para que los vecinos profundicen en la historia del país, reflexionen y aprendan de manera didáctica y amena.

La charla se dividirá en dos bloques, con un breve receso intermedio, y está abierta a la participación de toda la comunidad.



