Continúa el ciclo de charlas sobre la historia argentina del siglo XX

Francisco Vlaeminck fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Naiara Durán. Así fue decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás. Su pareja, Daiana Franco, recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que el padre de ésta, que había sido imputado por encubrimiento, fue absuelto. El abogado de los condenados, Dr. Adolfo Suárez Erdaire, adelantó que apelará el fallo.
El próximo domingo 23 de agosto, la profesora Rosalía Lenguitti dará continuidad al ciclo de charlas sobre historia argentina, con un encuentro dedicado a los gobiernos radicales y los movimientos sociales de principios del siglo XX.
La cita, que es con entrada libre y gratuita, se realizará en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, de 17:30 a 19:00 horas. El tercer encuentro del ciclo, titulado “Los gobiernos radicales. Anarquismo, socialismo, luchas obreras. Parte II”, abordará el período histórico comprendido entre los años 1916 y 1930.
La propuesta, coordinada por Lenguitti, busca ofrecer un espacio para que los vecinos profundicen en la historia del país, reflexionen y aprendan de manera didáctica y amena.
La charla se dividirá en dos bloques, con un breve receso intermedio, y está abierta a la participación de toda la comunidad.
