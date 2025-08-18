Conmemoraron el 175º aniversario de la muerte de San Martín en Santa Lucía

La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este domingo 17 de agosto un acto protocolar para conmemorar el 175º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia, que tuvo lugar en la localidad de Santa Lucía, contó con la presencia especial de representantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

El evento fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar y contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, concejales, consejeros escolares, autoridades municipales, y representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, bomberos voluntarios y veteranos de Malvinas, entre otros.

El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo de Salazar, Vlaeminck y el delegado municipal,, seguido por la entonación del Himno Nacional. Como parte de la ceremonia, se colocaron ofrendas florales en homenaje al Libertador y se presentó un decreto que declara de interés municipal la preservación y difusión del retoño del histórico Pino de San Lorenzo.





En su discurso, el intendente Salazar destacó a San Martín no solo como un héroe militar, sino también como un "ejemplo de liderazgo, compromiso y humildad". Subrayó que "el mejor homenaje que podemos rendir al Padre de la Patria es defender a nuestra comunidad, garantizar derechos, acompañar a quienes producen, sostener la salud pública, la educación y el deporte".

La jornada concluyó con un tradicional desfile cívico-institucional en el que participaron fuerzas vivas, escuelas y entidades de la localidad, reafirmando los valores de libertad, justicia y soberanía legados por el prócer.