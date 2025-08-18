Candela Vázquez fue recibida en el Estadio tras su doble medalla en los Panamericanos Junior

  La tenista sampedrina Candela Vázquez fue recibida en el Estadio Municipal por autoridades de la Municipalidad de San Pedro, tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde obtuvo una medalla de oro y una de bronce. El encuentro, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, contó con la presencia del secretario del área, Mariano Arnal , y el director de Deportes, Valentín Bravo . Ambos compartieron un momento con la joven atleta para felicitarla por sus logros, que "llevan bien alto el nombre de San Pedro", según expresó la comuna en un comunicado. Destacada participación en Asunción Vázquez, de 17 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría de dobles femenino , junto a su compañera Sol Larraya. La dupla se impuso en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un ajustado partido que finalizó 0-6, 6-2 y 10-6. Además, la tenista sumó una medalla de bronce en el single femenino al vencer en el ...

Conmemoraron el 175º aniversario de la muerte de San Martín en Santa Lucía

 


La Municipalidad de San Pedro llevó a cabo este domingo 17 de agosto un acto protocolar para conmemorar el 175º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia, que tuvo lugar en la localidad de Santa Lucía, contó con la presencia especial de representantes del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

El evento fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar y contó con la participación de diversas autoridades, incluyendo al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, concejales, consejeros escolares, autoridades municipales, y representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, bomberos voluntarios y veteranos de Malvinas, entre otros.


El acto comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, a cargo de Salazar, Vlaeminck y el delegado municipal, Sergio Barrios, seguido por la entonación del Himno Nacional. Como parte de la ceremonia, se colocaron ofrendas florales en homenaje al Libertador y se presentó un decreto que declara de interés municipal la preservación y difusión del retoño del histórico Pino de San Lorenzo.

 


 En su discurso, el intendente Salazar destacó a San Martín no solo como un héroe militar, sino también como un "ejemplo de liderazgo, compromiso y humildad". Subrayó que "el mejor homenaje que podemos rendir al Padre de la Patria es defender a nuestra comunidad, garantizar derechos, acompañar a quienes producen, sostener la salud pública, la educación y el deporte".

La jornada concluyó con un tradicional desfile cívico-institucional en el que participaron fuerzas vivas, escuelas y entidades de la localidad, reafirmando los valores de libertad, justicia y soberanía legados por el prócer.