Con una gran participación, se realizó un torneo de ajedrez en la Sociedad Italiana de San Pedro

Lade la Sociedad Italiana de San Pedro, a cargo del profesor Walter Gisler, organizó un exitoso torneo que reunió a 28 jugadores, entre adultos y niños. La competencia se llevó a cabo el pasado sábado 9 de agosto y contó con un gran nivel de participación y entusiasmo.

En la categoría principal, el primer puesto fue para Diego Domínguez, seguido por Felipe Tanredi y Cristián Novaro, quienes completaron el podio. En la división de Principiantes, el ganador fue Mateo Fonianet, seguido por Silvina Penino en el segundo lugar y Mateo Araldi en el tercero.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Italiana y sirvió como un espacio de encuentro y fomento de la disciplina para jugadores de todas las edades, consolidando la actividad de la escuela local.