La tenista Candela Vázquez avanzó a octavos de final en los Panamericanos Junior

 La tenista Candela Vázquez alcanzó los octavos de final de los Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay.  La sampedrina derrotó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3 en un partido disputado en las canchas del Akiura Resort de Luque.  Ahora, buscará un lugar entre las ocho mejores del certamen cuando enfrente a la mexicana Marianne Angel. 

Con una gran participación, se realizó un torneo de ajedrez en la Sociedad Italiana de San Pedro


La Escuela de Ajedrez de la Sociedad Italiana de San Pedro, a cargo del profesor Walter Gisler, organizó un exitoso torneo que reunió a 28 jugadores, entre adultos y niños. La competencia se llevó a cabo el pasado sábado 9 de agosto y contó con un gran nivel de participación y entusiasmo.

En la categoría principal, el primer puesto fue para Diego Domínguez, seguido por Felipe Tanredi y Cristián Novaro, quienes completaron el podio. En la división de Principiantes, el ganador fue Mateo Fonianet, seguido por Silvina Penino en el segundo lugar y Mateo Araldi en el tercero.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Italiana y sirvió como un espacio de encuentro y fomento de la disciplina para jugadores de todas las edades, consolidando la actividad de la escuela local.