Con juegos y chocolate, los niños de Pueblo Doyle celebraron su día


 La localidad de Pueblo Doyle celebró este sábado el Día de las Infancias con una jornada repleta de actividades gratuitas para los más chicos y sus familias. El evento tuvo lugar en el espacio de Nuestra Señora de Luján e Islas Malvinas.

Niños y niñas disfrutaron de una tarde de recreación que incluyó juegos inflables, música, y una deliciosa chocolatada. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de San Pedro a través de sus distintas áreas, busca ofrecer espacios de encuentro y diversión en toda la ciudad y las localidades del partido.


De la jornada participaron el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Secretario de Coordinación y Modernización, Luciano Arias; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la concejala Candelaria Cuscuela; el Delegado Municipal de Santa Lucía, Sergio Barrios; y el subdelegado de Pueblo Doyle, Sebastián Farina.