Con diversas actividades en el Paseo Público, se desarrolló la Fiesta Popular Sampedrina

La Fiesta Popular Sampedrina concluyó este domingo tras tres días de celebraciones en el Paseo Público Municipal. Organizada por la Municipalidad de San Pedro, la propuesta de entrada libre y gratuita atrajo a vecinos y turistas que disfrutaron de un fin de semana lleno de actividades.

Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer un paseo con música en vivo, un patio gastronómico con asador criollo, una feria de emprendedores y artesanos, y diversas propuestas culturales. La jornada del sábado incluyó una exposición de autos antiguos que se realizó en el marco del Día de las Infancias.

La grilla artística del festival contó con espectáculos de cumbia, tango, folklore, rock y otros géneros, a cargo de artistas locales y regionales que brindaron un marco festivo y popular a la celebración.

El intendente Cecilio Salazar participó del cierre de la fiesta, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, y compartió con los vecinos un espacio de encuentro y cultura que se busca consolidar en el calendario local.