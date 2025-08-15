Comienzan las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa

El viernes 22 de agosto comenzarán en San Pedro las capacitaciones presenciales de las ciudadanas y los ciudadanos que han sido designados para ejercer el rol de autoridades de mesa durante las elecciones del próximo 7 de septiembre, en la que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

Las mismas se llevarán a cabo en segundo piso del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP), en la intersección de las calles Salta y Arnaldo. Los dos cursos, de una hora y media de duración cada uno, se dictarán en las franjas de 11.30 a 13 hs y de 14 a 15.30 hs.

La iniciativa, que se desarrollará en toda la provincia, cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias y se extenderá hasta el 5 de septiembre. Tiene como objetivo que las autoridades de mesa puedan optar por la modalidad presencial como alternativa o como complemento de la virtual.

Durante esas dos semanas, se dictarán un total de 264 cursos. Una parte se realizará en las distintas sedes universitarias, a cargo de los docentes seleccionados por las propias casas de estudio. Para los restantes, se pondrán a disposición espacios de instituciones públicas provinciales, y serán impartidos por personal de la Secretaría Electoral. De este modo, se dispondrá de capacitaciones en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Este esquema integral de capacitaciones se implementó por primera vez en las elecciones del año 2023. Este año, contempla la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación-, las Universidades Nacionales y Provinciales públicas con asiento en la provincia de Buenos Aires, y la Universidad Atlántida.

Aquellas autoridades de mesa que deseen inscribirse a los cursos presenciales deberán ingresar a www.capacitacionelectoral.gob.ar y seleccionar “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires”. Luego, deberán ingresar a la opción de “Capacitación Presencial”, que los dirigirá al sistema de inscripción y cliquear en el botón “Solicitar turno”. Por último, deberán seleccionar “Buenos Aires” para acceder a la oferta de cursos que se dictarán en cada municipio. También es posible acceder directamente al sistema de inscripción ingresando a https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Aunque estas capacitaciones están destinadas a las autoridades de mesa convocadas para las elecciones provinciales, el juzgado electoral informó que se repetirán para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se implementará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).



