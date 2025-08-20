Caso Naiara: Perpetua para Francisco Vlaeminck y 12 años para Franco

Francisco Vlaeminck fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Naiara Durán. Así fue decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás. Su pareja, Daiana Franco, recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que el padre de ésta, que había sido imputado por encubrimiento, fue absuelto.

El abogado de los condenados, Dr. Adolfo Suárez Erdaire, adelantó que apelará el fallo.

Naiara, de 25 años, fue vista por última vez al salir de su hogar el 13 de agosto de 2023. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue encontrado por un pescador dentro de un tambor de 200 litros en un riacho del Paraná, con múltiples puñaladas. La víctima se encontraba envuelta en un mantel.



