Caso Naiara Durán: la fiscalía pidió prisión perpetua para Francisco Vlaeminck por femicidio y 20 años para Daiana Franco

La Dra. María del Valle Viviani solicitó hoy la pena de prisión perpetua para, acusado del femicidio de Naiara Durán, en el marco de la segunda jornada del juicio oral por el crimen que conmocionó a la comunidad local. Para los otros dos imputados,y su padre, la fiscalía pidió 20 y 6 años de cárcel, respectivamente.

El pedido de penas fue realizado por la parte acusadora en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, tras la culminación de los alegatos. La sentencia para los tres imputados se dará a conocer el próximo miércoles 20 de agosto a las 12 horas, a través de una audiencia virtual.

La audiencia de este miércoles estuvo marcada por momentos de tensión e incidentes cuando el principal sospechoso, Vlaeminck, prestó declaración. Familiares y allegados de la víctima reaccionaron a sus dichos, lo que motivó la intervención del personal policial y el desalojo de la sala para poder continuar con el proceso judicial.

Hoy se cumplen exactamente dos años del momento en el que Naiara Durán, de 25 años, fue vista por última vez al salir de su hogar. Cuatro días más tarde, su cuerpo fue encontrado por un pescador dentro de un tambor de 200 litros en un riacho del Paraná, con múltiples puñaladas. La víctima se encontraba envuelta en un mantel.

Mientras se desarrollaba la audiencia en el Palacio de Tribunales, un grupo de amigos y familiares de Naiara se concentró en las inmediaciones con carteles y pancartas, reclamando justicia por el crimen.