Capacitación en RCP y primeros auxilios en el Hogar de Día Gomendio

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, en conjunto con el equipo de Salud Comunitaria, llevó a cabo este jueves una importante capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad estuvo dirigida específicamente al personal que se desempeña en el Hogar de Día Gomendio.

El principal objetivo de esta iniciativa fue dotar a los trabajadores de la institución con herramientas y conocimientos esenciales para actuar de manera inmediata y efectiva ante posibles situaciones de emergencia. Esta formación resulta crucial, dado que el Hogar de Día Gomendio funciona como un centro que recibe a niños y niñas en ambos turnos, mañana y tarde.

La capacitación busca reforzar la capacidad de respuesta del personal ante cualquier eventualidad que requiera asistencia de urgencia, asegurando un entorno más seguro y preparado para los menores que asisten diariamente a la institución.



