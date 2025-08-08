Capacitación en RCP y primeros auxilios en el Hogar de Día Gomendio

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró hoy la alerta fitosanitaria en los partidos bonaerenses de San Pedro y Baradero, tras la detección de la chicharrita de los cítricos (Diaphorina citri kuwayama) , un insecto vector de la devastadora enfermedad HLB (Huanglongbing). La medida, establecida por la Resolución Senasa 593/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026. Esta disposición implica la denuncia obligatoria de cualquier hallazgo del insecto en cualquiera de sus estadios (huevo, ninfa o adulto). Además, se intensificarán las acciones de vigilancia, control y prevención en la región. Es importante destacar que esta detección no significa la pérdida del estatus de área libre de HLB y Diaphorina citri para ambos partidos, sino que busca fortalecer las tareas preventivas para evitar el establecimiento y la dispersión del vector.
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, en conjunto con el equipo de Salud Comunitaria, llevó a cabo este jueves una importante capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad estuvo dirigida específicamente al personal que se desempeña en el Hogar de Día Gomendio.
El principal objetivo de esta iniciativa fue dotar a los trabajadores de la institución con herramientas y conocimientos esenciales para actuar de manera inmediata y efectiva ante posibles situaciones de emergencia. Esta formación resulta crucial, dado que el Hogar de Día Gomendio funciona como un centro que recibe a niños y niñas en ambos turnos, mañana y tarde.
La capacitación busca reforzar la capacidad de respuesta del personal ante cualquier eventualidad que requiera asistencia de urgencia, asegurando un entorno más seguro y preparado para los menores que asisten diariamente a la institución.
