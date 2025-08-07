El Subsecretario de Deportes bonaerense visitó San Pedro y recorrió sedes de los Juegos Bonaerenses

 El  Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, visitó la ciudad en una jornada de trabajo centrada en el desarrollo de los Juegos Bonaerenses 2025 y la organización de la etapa interregional, que por primera vez tendrá a San Pedro como sede. El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por el Secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal, y el Director de Deportes, Valentín Bravo, recorrieron junto al funcionario diversas instituciones que albergaron las competencias regionales. La visita también incluyó la entrega de pintura y material deportivo destinado al municipio.

Canotaje: San Pedro será sede del Campeonato Argentino de Medio Fondo 2025

 


El Club Náutico San Pedro fue el escenario de la presentación oficial del Campeonato Argentino de Canotaje de Medio Fondo 2025, una competencia de alto nivel que reunirá a palistas de todo el país los próximos 16 y 17 de agosto.

El anuncio se realizó en la botera “Gonzalo Carreras” y contó con la presencia del comodoro del club, Dr. Mauricio Gugger; el destacado entrenador y deportista Fernando Ortiz; el director de Deportes municipal, Guillermo Velázquez; y los representantes de la Subcomisión de Canotaje, Juan Pablo Gutiérrez y Martín Sosa.

Durante el encuentro, se resaltó la relevancia del regreso de esta competencia, que forma parte del calendario oficial de la Federación Argentina de Canoas. El campeonato congregará a atletas de las categorías cadetes, junior, senior, máster y promocionales, quienes competirán en embarcaciones C1, K1 y K2.

El Comodoro Gugger enfatizó el "esfuerzo sostenido de la Subcomisión de Canotaje y el compromiso del club con la organización de competencias de jerarquía nacional e internacional". Subrayó que el deporte es una prioridad para la actual Comisión Directiva, destacando la combinación de trayectoria y proyección de la institución, que permite a nuevos deportistas compartir espacio con figuras consagradas.

Por su parte, Fernando Ortiz brindó detalles sobre las características técnicas de la prueba, que demandará un gran despliegue logístico tanto en el agua como en tierra durante los dos días de competencia. Desde la Subcomisión de Canotaje, se valoró el arduo trabajo de organización y se confirmó que el evento contará con transmisión en vivo vía streaming, cuyos accesos se difundirán a través de las redes oficiales del club y del área de canotaje.