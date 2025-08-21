Candidatos a diputados del Partido Libertario visitarán San Pedro en gira de campaña

Los candidatos a diputados por el Partido Libertario, Juan Pablo Casañas Onganía (primer candidato) y Yolanda Randazzo (segunda candidata), visitarán el próximo viernes 22 de agosto la ciudad de San Pedro en el marco de una gira de campaña.

Según un comunicado de prensa, los candidatos estarán acompañados por los primeros concejales Fernando Altolaguirre, Jesica Zecchin, Gonzalo Cáceres y Pablo Bueno.

La jornada de los candidatos comenzará con un recorrido por el centro de la ciudad, donde saludarán a vecinos y comerciantes. Posteriormente, la comitiva se dirigirá a la Cooperativa de Trabajo Rumi Wasi, ubicada en Lucio Mansilla 3300, con el objetivo de conocer el trabajo que realizan y conversar con sus miembros.

El recorrido culminará a las 15:00 horas en el Bar Butti, donde los candidatos ofrecerán unas palabras y compartirán sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Se invita a todos los medios de comunicación a cubrir la visita.