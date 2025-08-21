Acuerdo Ciudadano presentó su lista: "No queremos ser una sucursal de San Nicolás ni una empresita familar" (Video)

El espacio vecinalista Acuerdo Ciudadano San Pedro presentó su lista de candidatos y lanzó su campaña electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre. La presentación se realizó en un local ubicado en Balcarce 55, donde el actual concejal y primer candidato de la lista, Martín Rivas, brindó un discurso en el que destacó el compromiso de su espacio con los vecinos y la autonomía de San Pedro. "Esto implica bancarnos lo que decimos con actos después, y es lo que hicimos en este año y medio de concejal. Es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros", afirmó Rivas. El candidato hizo hincapié en la importancia de una política sin dramatismos, alejada de las luchas por el poder. "Competimos por el voto quitándole el dramatismo con el que se vive la política desde quienes no quieren perder el poder o no pueden llegar al poder", señaló.

Candidatos a diputados del Partido Libertario visitarán San Pedro en gira de campaña

 


Los candidatos a diputados por el Partido Libertario, Juan Pablo Casañas Onganía (primer candidato) y Yolanda Randazzo (segunda candidata), visitarán el próximo viernes 22 de agosto la ciudad de San Pedro en el marco de una gira de campaña.

Según un comunicado de prensa, los candidatos estarán acompañados por los primeros concejales Fernando Altolaguirre, Jesica Zecchin, Gonzalo Cáceres y Pablo Bueno.

La jornada de los candidatos comenzará con un recorrido por el centro de la ciudad, donde saludarán a vecinos y comerciantes. Posteriormente, la comitiva se dirigirá a la Cooperativa de Trabajo Rumi Wasi, ubicada en Lucio Mansilla 3300, con el objetivo de conocer el trabajo que realizan y conversar con sus miembros.

El recorrido culminará a las 15:00 horas en el Bar Butti, donde los candidatos ofrecerán unas palabras y compartirán sus propuestas de cara a las próximas elecciones. Se invita a todos los medios de comunicación a cubrir la visita.