Candela Vázquez semifinalista en singles y finalista en dobles de los Panamericanos Junior

Sin ceder un set en todo el torneo, Candela Vázquez alcanzó las semifinales del tenis femenino de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción de Paraguay.

Con un contundente 6-2 y 6-1 despachó a la local Catalina Delmas en 1 hora 20 minutos de juego.

La tenista sampedrina ganó un 63% de los puntos jugados con su saque y un 68% recibiendo, aprovechando 6 de las 9 oportunidades de quiebre que tuvo en el partido.

Candela venía de derrotar a la boliviana Daynara Velazco (6-2/6-3) y a la mexicana Marianne Angel (6-3/6-3).

La inolvidable jornada se completó con el pase a la final de Vázquez, en dupla con Sol Larraya, quienes derrotaron a las peruanas Francesca Maguiña e Yleymi Muelle por 6-2/6-3.

La zurda irá por sus primeras medallas este viernes, cuando dispute la semifinal de singles y la final de dobles.