Candela Vázquez fue recibida en el Estadio tras su doble medalla en los Panamericanos Junior

La tenista sampedrinafue recibida en el Estadio Municipal por autoridades de la Municipalidad de San Pedro, tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde obtuvo una medalla de oro y una de bronce.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, contó con la presencia del secretario del área, Mariano Arnal, y el director de Deportes, Valentín Bravo. Ambos compartieron un momento con la joven atleta para felicitarla por sus logros, que "llevan bien alto el nombre de San Pedro", según expresó la comuna en un comunicado.



Destacada participación en Asunción

Vázquez, de 17 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría de dobles femenino, junto a su compañera Sol Larraya. La dupla se impuso en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un ajustado partido que finalizó 0-6, 6-2 y 10-6.

Además, la tenista sumó una medalla de bronce en el single femenino al vencer en el partido por el tercer puesto a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2.

Desde el municipio, en nombre del intendente Cecilio Salazar, se reafirmó el "compromiso de acompañar a los jóvenes atletas sampedrinos en sus trayectorias deportivas".