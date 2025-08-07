Camión de Pastas y Lácteos en San Pedro y las localidades

En el marco del programa "Mercados Bonaerenses" impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Camión de Pastas y Lácteos continuará su recorrido por las distintas localidades del distrito. Esta iniciativa busca acercar productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias.

Desde la Municipalidad destacaron que "vecinas y vecinos tendrán la oportunidad de acceder a una variada oferta de productos lácteos y pastas a precios populares, en una acción conjunta que busca fortalecer el consumo local y la economía familiar".

El cronograma de actividades para los próximos días es el siguiente:

Viernes 8 de agosto

Río Tala: de 8:30 a 14:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

Gobernador Castro: de 8:30 a 13:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

Pueblo Doyle: de 14:00 a 15:30 hs – Frente a la plaza

Santa Lucía: de 15:30 a 18:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

Vuelta de Obligado: de 16:30 a 18:00 hs – Plaza Santiago Moreira

Sábado 9 de agosto