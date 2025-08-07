Corte programado de energía eléctrica para este viernes

 La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) informó hoy sobre un corte programado de energía eléctrica que se realizará este viernes 8 de agosto. La interrupción del servicio se debe a tareas de mantenimiento en la línea de Media Tensión. Las zonas afectadas por este corte serán el Fonavi 1 y 2, y las calles Mitre, Bottaro, N. de Torres y Bozzano.

Camión de Pastas y Lácteos en San Pedro y las localidades

 


En el marco del programa "Mercados Bonaerenses" impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Camión de Pastas y Lácteos continuará su recorrido por las distintas localidades del distrito. Esta iniciativa busca acercar productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias.

Desde la Municipalidad destacaron que "vecinas y vecinos tendrán la oportunidad de acceder a una variada oferta de productos lácteos y pastas a precios populares, en una acción conjunta que busca fortalecer el consumo local y la economía familiar".

El cronograma de actividades para los próximos días es el siguiente:

Viernes 8 de agosto

  • Río Tala: de 8:30 a 14:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

  • Gobernador Castro: de 8:30 a 13:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

  • Pueblo Doyle: de 14:00 a 15:30 hs – Frente a la plaza

  • Santa Lucía: de 15:30 a 18:00 hs – Frente a la Delegación Municipal

  • Vuelta de Obligado: de 16:30 a 18:00 hs – Plaza Santiago Moreira

Sábado 9 de agosto

  • San Pedro: de 9:00 a 14:00 hs – Plaza Constitución