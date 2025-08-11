Bomberos celebraron su 66° aniversario y presentaron un nuevo móvil y equipamiento

El próximo jueves 21 de agosto, la provincia de Buenos Aires dará inicio a las capacitaciones presenciales destinadas a los ciudadanos y ciudadanas que han sido designados para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones del 7 de septiembre. En estos comicios se renovarán cargos legislativos a nivel provincial y municipal. La iniciativa, que cuenta con la participación de 34 instituciones universitarias, se extenderá hasta el 5 de septiembre. Su objetivo es ofrecer una alternativa o complemento a la modalidad virtual de capacitación, permitiendo que las autoridades de mesa elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Los Bomberos Voluntarios de San Pedro celebraron el 66° aniversario de su fundación con un acto protocolar en el Cuartel Central, donde se anunciaron importantes incorporaciones para la institución. El evento contó con la presencia de autoridades bomberiles, colaboradores, familias y representantes gubernamentales.
Durante la ceremonia, el Comandante Mayor y jefe de cuerpo activo, Edgardo Epelde, y el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Dlapa, fueron los encargados de realizar los anuncios más destacados.
Se presentó la adquisición de un kit forestal para el móvil 37, que lo transforma en una unidad liviana y rápida de ataque, especialmente diseñada para siniestros forestales y equipada con una bomba de alta presión y tecnología avanzada.
Asimismo, se presentó el móvil 43, un autobomba marca Mercedes Benz con capacidad para siete personas y todo el equipamiento necesario para las intervenciones. También se destacó la compra de equipamiento para el personal, entre el que se incluye una plataforma de aire comprimido que reduce el tiempo de carga de los tubos de 18 a un minuto.
La institución también adquirió nuevos materiales e insumos, al mismo tiempo que se reconoció el papel fundamental de la administración en el cumplimiento de los objetivos.
En sus discursos, autoridades como el intendente Cecilio Salazar, el padre Héctor Molfesa y Marcelo Sassone, en representación de los Bomberos Voluntarios de Baradero, coincidieron en el valor que tiene el cuartel de Bomberos Voluntarios para la ciudad.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones