Bomberos celebraron su 66° aniversario y presentaron un nuevo móvil y equipamiento

Durante la ceremonia, el Comandante Mayor y jefe de cuerpo activo,, y el presidente del Consejo Directivo,, fueron los encargados de realizar los anuncios más destacados.

Se presentó la adquisición de un kit forestal para el móvil 37, que lo transforma en una unidad liviana y rápida de ataque, especialmente diseñada para siniestros forestales y equipada con una bomba de alta presión y tecnología avanzada.

Asimismo, se presentó el móvil 43, un autobomba marca Mercedes Benz con capacidad para siete personas y todo el equipamiento necesario para las intervenciones. También se destacó la compra de equipamiento para el personal, entre el que se incluye una plataforma de aire comprimido que reduce el tiempo de carga de los tubos de 18 a un minuto.

La institución también adquirió nuevos materiales e insumos, al mismo tiempo que se reconoció el papel fundamental de la administración en el cumplimiento de los objetivos.

En sus discursos, autoridades como el intendente, el padre, en representación de los Bomberos Voluntarios de Baradero, coincidieron en el valor que tiene el cuartel de Bomberos Voluntarios para la ciudad.