Beneficios de mantener actualizada tu tarjeta SUBE



La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, recuerda a los usuarios que viajan con tarjeta SUBE física y cuentan con descuentos locales, la importancia de mantenerla actualizada para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.



El trámite es sencillo y puede realizarse de dos maneras:

Desde la app SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

En una Terminal Automática SUBE: acercarse a la terminal más cercana y apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que puede retirarla.

Es importante destacar que las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio nacional que otorga un 55% de descuento) no necesitan realizar este trámite de actualización.

Mantener la tarjeta actualizada asegura la vigencia de los beneficios y evita inconvenientes al momento de viajar.