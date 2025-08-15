Básquet: Náutico comienza su participación en el Torneo Pre-Federal 2025 (Video)

El Club Náutico San Pedro presentó oficialmente su plantel de básquet que participará, por quinta temporada consecutiva, en el Torneo Pre-Federal 2025 de la Provincia de Buenos Aires. La conferencia de prensa, celebrada este viernes en el Salón Social de la institución, contó con la presencia de autoridades del club, de la Dirección de Deportes y del cuerpo técnico y jugadores.

Mauricio Gugger, Comodoro de la institución, destacó el arduo trabajo de la Subcomisión de Básquet para lograr la participación en el torneo. Además, resaltó el esfuerzo de los jugadores, que se preparan “como profesionales” a pesar de ser una actividad amateur, y agradeció el apoyo de los sponsors.

El evento también contó con la participación del presidente de la Subcomisión de Básquet, Andrés Lococo, quien brindó detalles sobre el formato del torneo y los precios de las entradas para los partidos de local.

Objetivo: el ascenso a la Liga Federal

El entrenador Samuel Panatteri aseguró que “las expectativas siempre son altas” y que el equipo está preparado para competir tanto en el Pre-Federal como en el Torneo Clausura de la Asociación Zárate-Campana (ABZC).

El capitán del equipo, Joaquín "Chano" Gómez, y el escolta Federico Aldama, ambos jugadores emblemáticos, coincidieron en el entusiasmo del plantel. "Estamos preparados para jugarle de igual a igual a todos los equipos", afirmó Aldama. Por su parte, Gómez destacó el buen desempeño del equipo en la primera mitad del año y la ambición por "dar un paso más" en el certamen provincial.

El torneo, en el que participan 33 clubes, otorga 13 plazas a la Liga Federal, el tercer escalón del básquet nacional. El objetivo de Náutico es ser protagonista y lograr el ascenso, algo inédito para la historia del básquet de San Pedro. La vez que el equipo estuvo más cerca fue en el Provincial 2021, donde llegó a la final.

Refuerzos y debut

El plantel, conformado en su mayoría por jugadores sampedrinos surgidos de las inferiores del club, contará con el regreso de Leandro "Pájaro" Bordoy y la incorporación de los zarateños Franco Bonelli y Martino Sánchez. Completan el equipo los jugadores que fueron subcampeones del Torneo Apertura de la ABZC.

Náutico integra la Zona Norte B y debutará este viernes 15 de agosto como visitante frente a Belgrano de San Nicolás. El primer partido como local será la próxima semana, ante Colón de Chivilcoy. Posteriormente, se enfrentará a Juventud de Pergamino, Somisa de San Nicolás, Comunicaciones de Pergamino y Argentino de Pergamino.