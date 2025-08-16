Básquet: Náutico cayó en su debut en el Pre-Federal 2025

El equipo de primera divisió de básquet del Club Náutico San Pedro comenzó su participación en el Torneo Pre-Federal 2025 con una derrota, al caer como visitante ante Belgrano de San Nicolás por 82 a 64. El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la zona norte B2, se disputó en el estadio Fortunato Bonelli.

Pese al resultado adverso, algunos jugadores del conjunto sampedrino tuvieron actuaciones destacadas. Felipe Sánchez se erigió como el más valioso del equipo, con una planilla de 17 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, sumando 22 de valoración. Por su parte, el reciente refuerzo Leandro Bordoy aportó 20 unidades y 4 rebotes, mientras que Federico Aldama registró un doble-doble con 14 tantos y 11 rebotes.

El próximo desafío para el equipo de Náutico será en condición de local, cuando reciba a Colón de Chivilcoy en el gimnasio José Geoghegan por la segunda jornada del certamen.



