Básquet: Con técnico y tres jugadores de Náutico, la selección ABZC tuvo una buena actuación en el Zonal
El equipo U15 de la Asociación de Básquet de Zárate-Campana (ABZC), que incluyó a cuatro representantes del Club Náutico San Pedro, finalizó en tercer lugar en el Torneo Zonal de la Federación Bonaerense de Basquet disputado este fin de semana en Junín. El conjunto, dirigido por el entrenador Samuel Panatteri, derrotó a San Nicolás, cayó frente La Plata por un doble y perdió con el local.
Los jugadores del Náutico que formaron parte del plantel fueron Felipe Sagrera, Ignacio Caffaratti y Juan Ignacio Bon.
Resultados del Zonal
La participación de la ABZC en el torneo fue la siguiente:
ABZC 63 - 65 La Plata: En un ajustado debut, el equipo cayó por la mínima diferencia.
ABZC 51 - 70 Junín: En su segundo encuentro, el combinado de Zárate-Campana no pudo con el local.
ABZC 57 - 55 San Nicolás: El equipo cerró su participación con una importante victoria, que le permitió asegurar el tercer puesto.
Desde el Club Náutico de San Pedro se expresaron felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico por el desempeño en la competencia.
