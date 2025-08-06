Básquet: Con presencia de Náutico, la Selección U15 de ABZC disputará el Zonal en Junín

La Selección U15 de la Asociación Zárate-Campana (ABZC), que cuenta con un fuerte componente del Club Náutico San Pedro, se prepara para disputar este fin de semana el Torneo Zonal de la categoría en la ciudad de Junín. El equipo, dirigido por Samuel Panatteri, buscará la clasificación al Provincial U15.

El combinado de la ABZC tendrá entre sus filas a tres jóvenes talentos del Celeste: Felipe Sagrera, Juan Ignacio Bon y el baraderense Ignacio Caffaratti.

En el certamen que se desarrollará en Junín, el equipo de la Asociación Zárate-Campana se medirá con las selecciones de La Plata, el seleccionado local y San Nicolás. El objetivo principal es obtener uno de los cupos que permitan acceder al Campeonato Provincial U15, instancia que reúne a los mejores equipos de la provincia.



