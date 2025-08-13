Baradero: Robó un auto y volcó cuando lo perseguía la policía (Video)

La Agrupación Mallorca San Pedro , entidad organizadora histórica de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina , emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona al Municipio local por anunciar la realización de una festividad similar sin su autorización. La Agrupación acusa al gobierno municipal de querer utilizar una marca registrada que le pertenece, tras rechazar la propuesta de organizar el evento con solo ocho días de anticipación. El conflicto surgió luego de que el Municipio de San Pedro convocara a una conferencia de prensa para anunciar la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada. Según la Agrupación, el evento que se pretende organizar no es el mismo que se ha realizado históricamente, ya que la marca "Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina" es de su titularidad exclusiva y está registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) hasta 2033.
|Información e imágenes TH Producciones
Un joven de 24 años con antecedentes delictivos fue detenido en la madrugada de ayer tras una persecución policial que culminó cuando volcó el automóvil que acababa de robar. El hecho, caratulado como "tentativa de robo", se produjo luego de que la policía advirtiera la sustracción del vehículo durante un patrullaje.
El operativo se inició cuando efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal (EPSC) de Baradero, en una recorrida de prevención en la calle Cabrera al 900, observaron el portón de un garaje abierto. Al entrevistar al propietario, un hombre de 43 años, este confirmó que le habían robado su automóvil, un Suzuki Fan de color rojo, el cual había quedado con las llaves puestas.
De inmediato, la policía montó un operativo cerrojo y visualizó el vehículo en movimiento en la intersección de las calles Boedo y Serrano. Tras una breve persecución, el delincuente perdió el control del rodado en Bulnes y Sánchez Loria y volcó.
El ladrón, que resultó herido en el accidente, fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde permanece internado con custodia policial. La causa está a cargo de la Fiscalía N° 8 de Baradero.
