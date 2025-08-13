Baradero: Robó un auto y volcó cuando lo perseguía la policía (Video)

Información e imágenes TH Producciones

Un joven de 24 años con antecedentes delictivos fue detenido en la madrugada de ayer tras una persecución policial que culminó cuando volcó el automóvil que acababa de robar. El hecho, caratulado como "tentativa de robo", se produjo luego de que la policía advirtiera la sustracción del vehículo durante un patrullaje.





El operativo se inició cuando efectivos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal (EPSC) de Baradero, en una recorrida de prevención en la calle Cabrera al 900, observaron el portón de un garaje abierto. Al entrevistar al propietario, un hombre de 43 años, este confirmó que le habían robado su automóvil, un Suzuki Fan de color rojo, el cual había quedado con las llaves puestas.

De inmediato, la policía montó un operativo cerrojo y visualizó el vehículo en movimiento en la intersección de las calles Boedo y Serrano. Tras una breve persecución, el delincuente perdió el control del rodado en Bulnes y Sánchez Loria y volcó.

El ladrón, que resultó herido en el accidente, fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde permanece internado con custodia policial. La causa está a cargo de la Fiscalía N° 8 de Baradero.