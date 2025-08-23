Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento con una inversión de $86 millones en la segunda etapa

El Municipio de San Pedro inició la segunda etapa de remodelaciones en el Hogar Sarmiento, una obra que busca transformar las instalaciones para ofrecer un entorno más cálido y funcional a los niños y adolescentes que residen en la institución. El Intendente Cecilio Salazar visitó el lugar para supervisar el avance de los trabajos.

La nueva fase de la obra, con una inversión prevista de $86 millones, se centrará en la remodelación completa de los dormitorios para incorporar baños individuales, la refacción de una galería y la construcción de un quincho. Estos trabajos dan continuidad a la primera etapa, que ya concluyó con la renovación del comedor y el área de estar, en la que se invirtieron $19 millones.

La financiación de este proyecto proviene del, gestionado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio. Además, elacompaña la iniciativa aportando subsidios para la adquisición de materiales esenciales como griferías, revestimientos, aires acondicionados y aberturas.

El plan integral de remodelación, que se desarrolla en tres etapas, tiene como objetivo mejorar sustancialmente la calidad de vida de los jóvenes del hogar. Una vez finalizada la etapa actual, se llevará a cabo la tercera y última fase, que incluirá la renovación de la cocina y la lavandería, completando así una transformación histórica para la institución.

Durante el recorrido por las instalaciones, el Intendente Salazar estuvo acompañado por funcionarios locales, incluyendo al Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; y el Director de Deportes, Valentín Bravo, entre otras autoridades.



