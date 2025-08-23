Rivas propone un fondo para financiar obras de bacheo con aportes voluntarios de funcionarios políticos

El concejal Martín Rivas, del bloque  Acuerdo Ciudadano San Pedro , anunció que ingresará a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dos proyectos para crear un fondo especial destinado a la reparación de calles, financiado con donaciones voluntarias de sueldos de funcionarios políticos . Según el concejal Rivas, la propuesta busca que "quienes ocupamos cargos políticos aportemos de nuestro sueldo para mejorar las calles que los sampedrinos usamos todos los días". Esta iniciativa surge en un contexto donde el presupuesto municipal se considera insuficiente para atender el "notorio deterioro de la infraestructura vial" que afecta la seguridad y la transitabilidad de la ciudad.

Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento con una inversión de $86 millones en la segunda etapa



El Municipio de San Pedro inició la segunda etapa de remodelaciones en el Hogar Sarmiento, una obra que busca transformar las instalaciones para ofrecer un entorno más cálido y funcional a los niños y adolescentes que residen en la institución. El Intendente Cecilio Salazar visitó el lugar para supervisar el avance de los trabajos.

La nueva fase de la obra, con una inversión prevista de $86 millones, se centrará en la remodelación completa de los dormitorios para incorporar baños individuales, la refacción de una galería y la construcción de un quincho. Estos trabajos dan continuidad a la primera etapa, que ya concluyó con la renovación del comedor y el área de estar, en la que se invirtieron $19 millones.



La financiación de este proyecto proviene del Fondo de Inclusión Social de la Provincia de Buenos Aires, gestionado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio. Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia acompaña la iniciativa aportando subsidios para la adquisición de materiales esenciales como griferías, revestimientos, aires acondicionados y aberturas.


El plan integral de remodelación, que se desarrolla en tres etapas, tiene como objetivo mejorar sustancialmente la calidad de vida de los jóvenes del hogar. Una vez finalizada la etapa actual, se llevará a cabo la tercera y última fase, que incluirá la renovación de la cocina y la lavandería, completando así una transformación histórica para la institución.

Durante el recorrido por las instalaciones, el Intendente Salazar estuvo acompañado por funcionarios locales, incluyendo al Secretario de Gobierno, Martín Baraybar; el Secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; y el Director de Deportes, Valentín Bravo, entre otras autoridades. 