Atrapan en Gobernador Castro a un hombre buscado por violencia de género

Un hombre de 24 años que se encontraba prófugo de la Justicia por diversas causas de violencia de género fue detenido por la policía en la localidad de Pérez Millán, tras una extensa investigación.

Las denuncias, radicadas en la Comisaría de la Mujer de San Pedro, se originaron en la localidad de Gobernador Castro. Tras unificar los expedientes y realizar las tareas investigativas correspondientes, que incluyeron la toma de testimonios y pericias, se identificó al acusado y se emitió una orden de detención en su contra.

El prófugo se había dado a la fuga de Gobernador Castro, por lo que el personal del Destacamento local, en conjunto con el Grupo Operativo de San Pedro, realizó tareas de inteligencia para dar con su paradero. Finalmente, lograron establecer que se encontraba en Pérez Millán.

La detención se concretó en la intersección de las calles Río de la Plata y Sarmiento. El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, a cargo de la Dra. Viviani. Está imputado por los delitos de



