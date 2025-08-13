Aprehendieron a dos jóvenes con estupefacientes

En el marco de distintos operativos de prevención y control, personal policial aprehendió a dos jóvenes por infracción a la. Los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes puntos de la ciudad, informaron fuentes policiales.

El primer hecho ocurrió por la tarde, en la intersección de calle Benefactora Sampedrina y Alvear, donde efectivos que realizaban patrullajes interceptaron a un joven de 18 años. Tras una requisa, le incautaron varios envoltorios de marihuana.

Más tarde, durante la noche, en la zona de Rómulo Naón y Libertad, la policía detuvo a un segundo individuo, de 20 años, que tenía en su poder cocaína fraccionada.

En ambos casos, la Fiscalía de Estupefacientes en turno tomó intervención. La Justicia dispuso el secuestro de la droga, la elaboración de las actuaciones correspondientes y la notificación de la causa a los imputados, quienes quedaron a disposición de la fiscalía.



