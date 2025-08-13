Aprehendieron a dos jóvenes con estupefacientes

La Agrupación Mallorca San Pedro , entidad organizadora histórica de la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina , emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona al Municipio local por anunciar la realización de una festividad similar sin su autorización. La Agrupación acusa al gobierno municipal de querer utilizar una marca registrada que le pertenece, tras rechazar la propuesta de organizar el evento con solo ocho días de anticipación. El conflicto surgió luego de que el Municipio de San Pedro convocara a una conferencia de prensa para anunciar la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada. Según la Agrupación, el evento que se pretende organizar no es el mismo que se ha realizado históricamente, ya que la marca "Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina" es de su titularidad exclusiva y está registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) hasta 2033.
El primer hecho ocurrió por la tarde, en la intersección de calle Benefactora Sampedrina y Alvear, donde efectivos que realizaban patrullajes interceptaron a un joven de 18 años. Tras una requisa, le incautaron varios envoltorios de marihuana.
Más tarde, durante la noche, en la zona de Rómulo Naón y Libertad, la policía detuvo a un segundo individuo, de 20 años, que tenía en su poder cocaína fraccionada.
En ambos casos, la Fiscalía de Estupefacientes en turno tomó intervención. La Justicia dispuso el secuestro de la droga, la elaboración de las actuaciones correspondientes y la notificación de la causa a los imputados, quienes quedaron a disposición de la fiscalía.
