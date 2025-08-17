Aprehendido por tentativa de hurto en un supermercado





Un hombre de 41 años fue aprehendido en las últimas horas en un supermercado de la Avenida 3 de Febrero al 1300, luego de intentar robar varias botellas de bebida alcohólica. El sujeto, que se hizo pasar por cliente, fue retenido por el dueño del local y otras personas hasta la llegada del personal policial.

El hecho se produjo tras una alerta recibida por la policía, que acudió al lugar y procedió a la detención del individuo. El hombre fue trasladado a la dependencia local, donde quedó alojado en el sector de calabozos.

La Fiscalía de turno dispuso la notificación de la causa por tentativa de hurto en comercio.



