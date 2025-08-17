Aprehendido por tentativa de hurto en un supermercado

La Fiesta Popular Sampedrina concluyó este domingo tras tres días de celebraciones en el Paseo Público Municipal. Organizada por la Municipalidad de San Pedro, la propuesta de entrada libre y gratuita atrajo a vecinos y turistas que disfrutaron de un fin de semana lleno de actividades. Durante el evento, los asistentes pudieron recorrer un paseo con música en vivo, un patio gastronómico con asador criollo, una feria de emprendedores y artesanos, y diversas propuestas culturales. La jornada del sábado incluyó una exposición de autos antiguos que se realizó en el marco del Día de las Infancias.
Un hombre de 41 años fue aprehendido en las últimas horas en un supermercado de la Avenida 3 de Febrero al 1300, luego de intentar robar varias botellas de bebida alcohólica. El sujeto, que se hizo pasar por cliente, fue retenido por el dueño del local y otras personas hasta la llegada del personal policial.
El hecho se produjo tras una alerta recibida por la policía, que acudió al lugar y procedió a la detención del individuo. El hombre fue trasladado a la dependencia local, donde quedó alojado en el sector de calabozos.
La Fiscalía de turno dispuso la notificación de la causa por tentativa de hurto en comercio.
