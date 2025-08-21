Aprehenden a dos hombres tras descartar una moto con pedido de secuestro

Dos hermanos de 31 y 29 años fueron aprehendidos en la mañana de ayer luego de que intentaran descartar una motocicleta con pedido de secuestro activo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Molina y Lucio Mansilla, tras un alerta al 911.



Según fuentes policiales, el personal que acudió al lugar encontró a los dos hombres y a una motocicleta Jianshe 125 cc de color azul. El rodado había sido abandonado en la calle Molina al 100 y, tras una verificación, se comprobó que tenía un pedido de secuestro vigente por "hurto agravado" desde el 18 de agosto. La causa está a cargo de la UFI N° 11 de San Nicolás.

Los dos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a la espera de la resolución de la fiscalía local, que también dispuso la restitución del vehículo a su dueño, un hombre de 56 años.



