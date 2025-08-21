Aprehenden a dos hombres tras descartar una moto con pedido de secuestro

Dos jóvenes de San Pedro se clasificaron para la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en la disciplina "Cocineros Bonaerenses" , tras destacarse en la etapa regional que se disputó en Pergamino. Los finalistas competirán en la gran final que se realizará en Mar del Plata. En la categoría Sub 18, la sampedrina Pía Anduaga se llevó el primer puesto en la especialidad "Postre", mientras que en la categoría Sub 15, Julia Pinto Sigismundi también logró el primer lugar en "Postre".
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Dos hermanos de 31 y 29 años fueron aprehendidos en la mañana de ayer luego de que intentaran descartar una motocicleta con pedido de secuestro activo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Molina y Lucio Mansilla, tras un alerta al 911.
Según fuentes policiales, el personal que acudió al lugar encontró a los dos hombres y a una motocicleta Jianshe 125 cc de color azul. El rodado había sido abandonado en la calle Molina al 100 y, tras una verificación, se comprobó que tenía un pedido de secuestro vigente por "hurto agravado" desde el 18 de agosto. La causa está a cargo de la UFI N° 11 de San Nicolás.
Los dos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a la espera de la resolución de la fiscalía local, que también dispuso la restitución del vehículo a su dueño, un hombre de 56 años.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones