Con juegos y chocolate, los niños de Pueblo Doyle celebraron su día

 La localidad de Pueblo Doyle celebró este sábado el Día de las Infancias con una jornada repleta de actividades gratuitas para los más chicos y sus familias. El evento tuvo lugar en el espacio de Nuestra Señora de Luján e Islas Malvinas. Niños y niñas disfrutaron de una tarde de recreación que incluyó juegos inflables, música, y una deliciosa chocolatada. La iniciativa, organizada por la Municipalidad de San Pedro a través de sus distintas áreas, busca ofrecer espacios de encuentro y diversión en toda la ciudad y las localidades del partido.

Apareció el joven de 21 años que era buscado desde hace dos días


Gerónimo Verón, el joven de 21 años cuya búsqueda de paradero había sido activada en San Pedro, fue encontrado hoy a las 13:00 en la Ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala.

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Baradero, que realizaba rastrillajes en caminos y rutas cercanas a San Pedro, divisó al joven cuando ingresaba a la ciudad caminando. Al ser identificado, Verón confirmó que se trataba de la persona buscada.

La Fiscalía interviniente fue notificada de inmediato y dispuso que se le tome declaración testimonial al joven. También se le realizará un examen médico de rutina y demás diligencias de rigor para dar cierre a la causa.