Apareció el joven de 21 años que era buscado desde hace dos días

Gerónimo Verón, el joven de 21 años cuya búsqueda de paradero había sido activada en San Pedro, fue encontrado hoy a las 13:00 en la Ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala.

Personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Baradero, que realizaba rastrillajes en caminos y rutas cercanas a San Pedro, divisó al joven cuando ingresaba a la ciudad caminando. Al ser identificado, Verón confirmó que se trataba de la persona buscada.

La Fiscalía interviniente fue notificada de inmediato y dispuso que se le tome declaración testimonial al joven. También se le realizará un examen médico de rutina y demás diligencias de rigor para dar cierre a la causa.