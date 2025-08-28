Allanamientos por lesiones y hurto: un aprehendido por resistencia a la autoridad

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro organizó una charla informativa sobre las últimas herramientas financieras del Banco Nación, con el objetivo de acercar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión a distintos sectores productivos de la ciudad. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón Auditorio Héctor Padula, contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos, y concesionarias de automotores. La apertura estuvo a cargo de Daniel Churruarín, presidente del Centro de Comercio y miembro de la Cámara Inmobiliaria, quien resaltó la importancia de difundir estos programas en la comunidad.
El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro realizó dos allanamientos en las últimas horas, uno de ellos en el marco de una investigación por un delito de lesiones y el otro relacionado con un hurto. En el segundo de los operativos, una persona de 54 años fue aprehendida por resistirse a la autoridad.
El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Bajo Puerto, en el marco de una denuncia por lesiones radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Con una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías de San Nicolás, el personal policial, junto a la EPC San Pedro, ingresó al domicilio en ausencia de sus moradores y secuestró documentación clave para la causa, como una tarjeta a nombre de las víctimas.
En un segundo hecho, el mismo grupo de investigación, con una orden del Juzgado de Garantías, allanó una vivienda en calle Diagonal Roca al 30, también, en busca de un vehículo robado. Aunque el rodado no fue hallado, un hombre de 54 años, que se encontraba en el lugar, fue aprehendido por oponer resistencia de forma hostil a la presencia policial. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 dispuso que el detenido sea notificado de la causa por resistencia a la autoridad y quede a disposición de la justicia.
