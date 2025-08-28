Allanamientos por lesiones y hurto: un aprehendido por resistencia a la autoridad

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de San Pedro realizó dos allanamientos en las últimas horas, uno de ellos en el marco de una investigación por un delito dey el otro relacionado con un. En el segundo de los operativos, una persona de 54 años fue aprehendida por resistirse a la autoridad.

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Bajo Puerto, en el marco de una denuncia por lesiones radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Con una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías de San Nicolás, el personal policial, junto a la EPC San Pedro, ingresó al domicilio en ausencia de sus moradores y secuestró documentación clave para la causa, como una tarjeta a nombre de las víctimas.

En un segundo hecho, el mismo grupo de investigación, con una orden del Juzgado de Garantías, allanó una vivienda en calle Diagonal Roca al 30, también, en busca de un vehículo robado. Aunque el rodado no fue hallado, un hombre de 54 años, que se encontraba en el lugar, fue aprehendido por oponer resistencia de forma hostil a la presencia policial. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 dispuso que el detenido sea notificado de la causa por resistencia a la autoridad y quede a disposición de la justicia.