Allanamiento, secuestro de armas y un detenido por amenazas

Un hombre de 43 años fue detenido este martes en su domicilio de la calle Liniers al 1600, en el marco de una investigación por amenazas, según informaron fuentes policiales. Durante el allanamiento, se incautó un revólver y una escopeta.

La detención se concretó luego de que personal del Gabinete Criminológico de la comisaría local, tras recibir una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, lograra identificar al presunto autor del hecho.

Con una orden de allanamiento extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, los efectivos ingresaron al domicilio del sospechoso, donde lo aprehendieron. En el lugar, la policía secuestró un revólver calibre 22, apto para el disparo, una escopeta calibre 16 y una importante cantidad de cartuchos de diferentes calibres.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía local, que dispuso su alojamiento en la dependencia policial mientras avanza la causa por el delito de amenazas.



