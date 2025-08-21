Allanamiento por “desobediencia” y “amenazas”

Un joven de 24 años fue aprehendido en las últimas horas en el marco de un allanamiento llevado a cabo en un domicilio de la calle Javier Rivero al 400. La diligencia se realizó en el contexto de una investigación por los delitos de “desobediencia” y “amenazas”.



Fuentes policiales informaron que el procedimiento, a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de la Estación de Policía Comunal, se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Tras diversas averiguaciones, se logró establecer la autoría del hecho, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante el operativo, se logró la aprehensión del sindicado y se secuestró un teléfono celular de interés para la causa. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la fiscalía de turno.