Diligencias judiciales y allanamientos en Rosario por robos a comercios en San Pedro y Baradero

El Partido Libertario de San Pedro realizó esta tarde un acto en el Bar Butti, para la presentación de las listas de candidatos a Concejales, Consejeros Escolares y Diputados Provinciales. El lanzamiento estuvo encabezado por el primer candidato para ingresar al Concejo Deliberante, Fernando Altolaguirre, quien estuvo acompañado por la coordinadora de la Segunda Sección Electoral, Sara Randazzo, el armador local, Cesar Martínez, y todos los integrantes de la nómina.
Una investigación conjunta entre las fiscalías de San Pedro y Baradero logró identificar y allanar el domicilio de una familia en Rosario, sindicada como la autora de una serie de robos bajo la modalidad "mecheros" en comercios de indumentaria de ambas localidades.
Los hechos, ocurridos el pasado fin de semana, afectaron a locales de ropa y de indumentaria deportiva en las zonas céntricas de San Pedro y Baradero. Tras las denuncias, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) tomó intervención en el caso.
A través del análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo de los municipios, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado por los delincuentes, lo que les permitió dar con la identidad de los sospechosos: una familia con domicilio en Rosario.
Debido a que las causas de los robos en ambas ciudades tenían a las mismas personas y el mismo vehículo como protagonistas, las fiscalías de San Pedro (N° 7) y Baradero (N° 8 y N° 9) unificaron las investigaciones. El Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, ante la evidencia presentada, emitió una orden de allanamiento para la vivienda de los sospechosos en la calle Eduardo Bulnes, entre Juan Pablo II y Nicaragua, en Rosario.
Con una orden de exhorto, el allanamiento fue ejecutado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto a efectivos de la Sub DDI y la Estación de Policía Comunal (EPC) de Baradero.
Si bien no se encontró a las personas ni al vehículo buscado en la propiedad, se identificó a otros dos jóvenes que residen en el lugar.
Durante la diligencia, los efectivos secuestraron bolsas con tags de seguridad antihurto, prendas de vestir nuevas y otros elementos cuya procedencia se investiga. La operación continuaba en curso al momento de esta redacción.
