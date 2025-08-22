Diligencias judiciales y allanamientos en Rosario por robos a comercios en San Pedro y Baradero

Una investigación conjunta entre las fiscalías de San Pedro y Baradero logró identificar y allanar el domicilio de una familia en Rosario, sindicada como la autora de una serie de robos bajo la modalidad "mecheros" en comercios de indumentaria de ambas localidades.

​Los hechos, ocurridos el pasado fin de semana, afectaron a locales de ropa y de indumentaria deportiva en las zonas céntricas de San Pedro y Baradero. Tras las denuncias, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) tomó intervención en el caso.

​A través del análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo de los municipios, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado por los delincuentes, lo que les permitió dar con la identidad de los sospechosos: una familia con domicilio en Rosario.



Debido a que las causas de los robos en ambas ciudades tenían a las mismas personas y el mismo vehículo como protagonistas, las fiscalías de San Pedro (N° 7) y Baradero (N° 8 y N° 9) unificaron las investigaciones. El Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, ante la evidencia presentada, emitió una orden de allanamiento para la vivienda de los sospechosos en la calle Eduardo Bulnes, entre Juan Pablo II y Nicaragua, en Rosario.

​Con una orden de exhorto, el allanamiento fue ejecutado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto a efectivos de la Sub DDI y la Estación de Policía Comunal (EPC) de Baradero.

Si bien no se encontró a las personas ni al vehículo buscado en la propiedad, se identificó a otros dos jóvenes que residen en el lugar.

​Durante la diligencia, los efectivos secuestraron bolsas con tags de seguridad antihurto, prendas de vestir nuevas y otros elementos cuya procedencia se investiga. La operación continuaba en curso al momento de esta redacción.